0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

e-ticaret yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü! 50 milyar lirayı aştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, yılın ilk çeyreğinde e-ticaret sektörünün yüzde 64 büyüdüğünü ifade ederek, "Henüz resmi rakamlar elimize ulaşmasa da pazar büyüklüğünün 50 milyar TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz.' dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:35
e-ticaret yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü! 50 milyar lirayı aştı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yılın ilk çeyrek değerlendirmesine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. Tüketicilerin her geçen gün e-ticarete olan ilgi ve güveninin arttığına işaret eden Ekmekçi, Türkiye'de pazarın büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde e-ticaretin yüzde 64 büyüme gösterdiğine vurgu yapan Ekmekçi, şöyle konuştu.

"Bu orana baktığımızda tüketicilerin artık e-ticareti geleneksel perakende kadar benimsediklerini gözlemliyoruz. Diğer taraftan uygun fiyatlı ürün seçeneğiyle e-ticaret, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Ocak, şubat ve mart ayları toplamına baktığımızda yüzde 64'lük bir büyüme yaşadık. Henüz resmi rakamlar elimize ulaşmasa da pazar büyüklüğünün 50 milyar TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Yıl sonunda rekor bir büyümeyle yüzde 60'ı hedefliyoruz. İlk 3 ayın e-ihracat rakamlarının 100 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. e-ihracat ülkemiz için çok yeni olsa da hedef ülkelerin ilgisi bizleri oldukça mutlu ediyor. e-ihracat ile cari açığın azalmasını, KOBİ'lerin tüm dünyaya ticaret yapabilmesini, döviz girdisini artırmasını ve e-ticaret hacminin ivme kazanarak yükselmesini hedefliyoruz."

'Yurt dışından büyük bir ilgi var"

Ekmekçi, geçen yılın son çeyreğinden başlayarak, bu yıl sektör olarak yoğun şekilde e-ihracata odaklandıklarını aktardı.

Yurt dışından Türkiye'deki e-ticaret sitelerine ve Türkiye'de üretilen ürünlere büyük ilgi olduğunu bildiren Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da hedeflerimize emin adımlarla yaklaşmamızı sağlıyor. Sektördeki mevcut potansiyel dolayısıyla yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Türkiye'deki e-ticaret dünyadaki en hızlı büyüyen pazarlar arasında. Bu yüzden yabancı yatırımcılar için de önemli fırsat alanları var. Yılın ilk ayında Modanisa'nın aldığı yatırım buna güzel bir örnek olabilir. Yılın ilk çeyreğinde raporlara yansıyan en önemli veri mobil ticaretin rekor artışı oldu. Tüketiciler geçtiğimiz yıllarda ürünlere mobilden bakıp masa üstünde satın almayı tercih ederken, bu yıl mobil üzerinden satışların neredeyse masaüstüne yaklaştığını gözlemliyoruz."

Ekmekçi, yılın ilk çeyreğindeki rakamlar ve Türkiye'deki internet penetrasyonunda yaşanan artış dikkate alındığında, Türkiye'de hem online alışveriş pazarının hem de e-ihracatın önemli büyümeler yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:35
  1. Emre Ekmekç
  2. Emre Ekmekçi
  3. e-ticaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’nun gururu oldu
    1. Ordu’nun gururu oldu
    2. Karaca Mağarası ziyaretçilerini..
    3. İSEFAM’da İslam Ekonomi Doktrini..
    4. Bakan Yardımcısı İskurt, DHMİ’yi..
    5. Başkan Demirci pazar esnafını ziyaret..
    6. 15 askerimiz şehit olmuştu... Müebbet..
    7. Egzama nedir Egzama neden olur buşıcı..
    8. Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim..
    9. "Turizmi 12 aya yaymak gibi bir..
    10. 47 ülkeden gelen grup liderleri buluştu
    11. Şehit ailelerine ücretsiz ceviz
    12. Viaport Asia’dan 23 Nisan’a özel çocuk..
    13. Gizemfrit öğrencilere uluslararası iş..
    14. SAÜ’de “İki İnsan İle Çalışmak, Ben ve..
    15. DPÜ’de ‘Kariyerim ve Geleceğim..
    16. Saraçoğlu’ndan Başkan Demirci’ye..
    17. Serdivan Fikir Sanat Akademisi sanata..
    18. n11.com'dan en çok tercih edilen uçuş..
    19. Sakaryaspor’a destek ve moral yemeği..
    20. Memur-Sen’den "İşin Geleceği:..
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...