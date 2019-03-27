0553 313 94 23

"3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam merkezi açtık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında son 3 ayda 40 merkez açtık. Toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildi"- "Bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmayı hedefliyoruz, şu anda 38 ilde hizmet veriyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:30
"3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam merkezi açtık"

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 3 ayda engelliler için 40 gündüzlü yaşam merkezi açtıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Selçuk, açıklamasında "Engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında son 3 ayda 40 merkez açıldı. Toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildi. Bu yıl 81 ilde gündüzlü bakım merkezi açmayı hedefliyoruz, şu anda 38 ilde hizmet veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haftanın her günü hizmet sağlamak için hizmet saatinin 16'dan 40'a çıkarıldığına işaret eden Selçuk, merkezlerde her bireye özel program yapıldığını aktardı.

Bakan Selçuk, engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldıkları engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin, hem engelliler hem de engellisine evde bakan aileler için ücretsiz hizmet verdiğini vurguladı.

- "24 yaşından büyük engelliler de hizmet alabiliyor"

Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara giderek özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim hizmetlerinden artık faydalanamayan engellilerimiz de engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerimizden ücretsiz hizmet alabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

Verilen hizmetlerle engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabileceğini, sosyal hayata daha aktif katılabileceğini ifade eden Selçuk, gündüzlü bakım hizmetleri kapsamında, ailesi yanında bakılan engelli çocukların servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlere götürüldüğünü kaydetti.

Selçuk, merkezlerde çocukların engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonları bulunduğunu bildirdi.

Merkezde çalışan usta öğreticilerin, meslek elemanları ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programları uygulandığını anımsatan Selçuk, ayrıca el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yeti kaybı olan çocukların sportif faaliyetlere yönelik aktivitelerde bulunması için beden eğitimi öğretmenleri tarafından da çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, çocuk gelişim uzmanı tarafından çocukların öz bakım ve akademik becerilerinin geliştirildiğini aktardı.

- "Her alanda engelsiz bir hayat sunmayı hedefliyoruz"

Uzmanlar tarafından özel değerlendirme ve çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, engellilerimizin okul öncesi, okul dönemi, üniversite, iş hayatı gibi yaşamlarının tüm süreçlerinde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu merkezlerle bağımsız yaşam becerilerini sağladığımız engellilerimiz, erişilebilirlik uygulamalarımızla, toplu taşıma imkanlarından ücretsiz faydalanmakta. Engellilerimizin, engelsiz kütüphane, engelsiz AVM, engelsiz üniversite gibi topluma açık tüm hizmetlerden yardıma ihtiyaç duymadan tek başına yararlanmasını, onlara her alanda engelsiz bir hayat sunmayı hedeflemekteyiz."

Beceri kazandırılan bireylerin İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen kurs ve desteklerle korumalı iş yeri uygulamasıyla istihdama katılmalarının, 50 bin lira hibe desteği verilerek iş sahibi olmalarının sağlandığını hatırlatan Selçuk, yıl sonuna kadar tüm illerde açılıcak bu merkezlerle engellilerin bağımsız yaşam becerisi kazanmasına katkı sağlanacağını, ailelerin sorumluluklarının bir nebze olsun paylaşılacağını belirtti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:30
  1. Engelsiz
  2. gündüzlü yaşam merkezleri
  3. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi
    1. AB'den otomobillere zorunlu hız..
    2. Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366..
    3. Kahta’da kaza: 1 yaralı
    4. Burhaniye’de sokaklara modern temizlik..
    5. Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370..
    6. Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak..
    7. Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk..
    8. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
    9. AK Parti'nin Düzce mitingi
    10. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
    11. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
    12. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
    13. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
    14. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
    15. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
    16. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
    17. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
    18. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
    19. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
    20. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    21. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
    22. Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim
    23. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
    24. Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni..
    25. ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik..
    26. "İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek..
    27. Van’da “Önceliğimiz Güven,..
    28. Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da..
    29. Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı..
    30. MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Engin..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!