3 araştırma şirketi son anket sonuçlarını açıkladı!

Yerel seçime sayılı günler kala Türkiye'nin 3 büyük anket şirketi EMAX, GENAR ve Gezici’den şaşırtacak değerlendirmeler geldi. İşte anket şirketlerine göre sürpriz yapacak iller...

GENAR Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü İhsan Aktaş seçime 10 gün kala kararsız kitlenin varlığının devam ettiğine dikkat çekti. Aktaş, “Daha önceki seçimlerde bugünlere gelindiğinde yüzde 20’lerde başlayan kararsız seçmen 5-6’lara düşerdi. Halen kararsızlar yüzde 10 bandında devam ediyor ve ciddi bir direnç taşıyorlar. Sandığa mı gitmeyecekler yoksa hangi partiye nasıl yönelecekleri kafamızı kurcalıyor” dedi.

MHP oylarında hareket var

Aktaş, "Son 10 yıldır CHP, HDP oyu sabit sayılır. MHP oylarında hareket var. AK Parti’den MHP’ye geçiş oldu. Yeni dönemde İYİ Parti çıktı. Daha rasyonel, şartlara göre tavır değiştiren sağ seçmen olduğu için değişimi de ülkede onlar temsil ediyorlar. Kararsızların onlar olma ihtimali yüksek” dedi.

Aktaş’a göre İstanbul rekabetinde ise AK Parti önde görünüyor. Aktaş, “Yüzde 50’lik rekabet her yeri sürprizli hale getirdi. Bu sürprizler Anadolu illerinde de büyükşehirlerde de olabilir” dedi.

Gezici'ye göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı önde

Ankara’da AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin kazanabileceğini söyleyen Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, son ölçümlerin İstanbul’da yüzde 50.2 Binali Yıldırım, yüzde 49.2 Ekrem İmamoğlu şeklinde olduğunu söyledi.

EMAX'tan 6 büyükşehir anketi

EMAX Araştırma Şirketi 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

Adana'da MHP ilk sırada

Anket çalışmasında, MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 42.1, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 41.6 oy alacağı öngörüldü.

Antalya'da AK Parti önde

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in yüzde 44.5, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in ise yüzde 42.8 oy alacağı öngörüldü.

Bursa'da AK Parti ilk sırada

Araştırmada, vatandaşa, 'bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 43,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, yüzde 42,9'luk kesim CHP'nin adayı Mustafa Bozbey dedi.

Eskişehir'de fark çok az

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen’in yüzde 46.1, AK Parti’nin adayı Burhan Sakallı’nın ise yüzde 44.5 oy alacağı öngörüldü.

Gaziantep'te Fatma Şahin ipi göğüslüyor

Araştırmada, vatandaşa, ‘bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ soruldu. Yüzde 47.3’lük kesim AK Parti'nin adayı Fatma Şahin, yüzde 26.5’lik kesim DSP’nin adayı Celal Doğan, yüzde 16.6’lık kesim İYİ Parti adayı Ejder Demir dedi.

Mersin'de MHP ilk sırada

‘Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri’ sorulan vatandaşlardan yüzde 34.3’lük kesim MHP’nin adayı Hamit Tuna, yüzde 33.9’u CHP adayı Vahap Seçer, yüzde 18.4 oranında DP adayı Ayfer Yılmaz dedi.