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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bazı engelli okul ve merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:14
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İSTANBUL (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından koordine edilen faaliyetler kapsamında, Küçükçekmece Taştepe Ortaokulu engelli sınıfındaki 37 öğrenciye sunum, bilgilendirme ve çeşitli eğitim çalışmaları yapıldı.

Polis ekipleri, ziyaret ettikleri okullardaki engelli öğrencilere kupa, bardak ve kalem gibi çeşitli hediyeler verdi.

Beyoğlu Mehmet Oyal Engelliler Okulu'ndaki 80 öğrenci ve Beylikdüzü'nde bulunan Sen Değilim Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 25 öğrenci, eğlence merkezlerine götürülerek güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Toplumsal Destekli Polislik Şube ekipleri, Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hafif zihinsel engelli 110 öğrencisine, güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik tedbirleriyle ilgili sunumlar yaptı.

Ziyaretler kapsamında engelli gençlere, Emniyet Müdürlüğü'nün kapılarının her zaman açık olduğu ve istedikleri zaman İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ı ziyaret edebilecekleri hatırlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca engelli öğrenciler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:14
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