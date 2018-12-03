ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak engelli haklarını en önemli meselelerimizden biri olarak gördük." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Keçiören'de düzenlenen "Engelsiz Türkiye" programına katıldı.

Hükümet ile bakanlık olarak engelli vatandaşlara güvendiklerini ve inandıklarını belirten Selçuk, engelliler konusunda hükümet politikalarını, AK Parti teşkilatlarının insan odaklı ve insan öncelikli yaklaşımına borçlu olduklarını söyledi.

Selçuk, engelli vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi sağlayan ve çeşitli projeler üreten Engelliler Koordinasyon merkezlerinin çok önemli görevleri yerine getirdiklerini, vatandaşların istihdamından ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her türlü konuda aracılık ederek sosyal hayatın en önemli ayağını oluşturduklarını ifade etti.

Türkiye'nin engelli vatandaşlara verdiği değer ve sağladığı imkanlar konusunda dünyada örnek ülke konuma geldiğini bildiren Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak ve konunun birebir muhatabı olarak AK Parti teşkilatlarımızı hassas, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı canı gönülden, yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Selçuk, engellilere yönelik geliştirilen politikaların güçlü bir zemin kazanması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Başta hukuk olmak üzere eğitim, istihdam ve bakım alanlarında büyük bir değişimi gerçekleştirdik son 16 yılda. Hükümet olarak engelli haklarını en önemli meselelerimizden biri olarak gördük ve engelli kardeşlerimizin potansiyelinin ortaya çıkması için ilkleri başardık, ilk Engelliler Kanunu'nu biz çıkardık. Engelli kardeşlerimizin özgür bireyler olarak sosyal hayata katılmalarını sağladık bu sayede."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli vatandaşların ailelerine daha bütüncül bir bakış açısıyla hizmet sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Selçuk, "2002'de tüm kamuda yaklaşık 5 bin 700 kişiye istihdam hakkı tanınmışken biz bu rakamı geçtiğimiz 16 yılda yaklaşık 10 kat artırarak 53 bin 964 rakamına ulaştık." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, salondaki engelli vatandaşlarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Ankara milletvekilleri Asuman Erdoğan, Emrullah İşler ve Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Ankara'nın 25 ilçesinden gelen bin 200 engelli vatandaş katıldı.











