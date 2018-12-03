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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, engellilere yönelik 3 kanun teklifi verdiklerini belirtti- Kalaycı:- "Çalışma hayatından sağlık hizmetlerine, ulaşımdan eğitime varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak insani ve hukuki mükellefiyettir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

TBMM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, engellilerin aylıklarının artırılması, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenlerin de malul sayılması ve kamudaki engelli kotasının yüzde 5’e çıkartılması için 3 kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine, ulaşımdan eğitime varıncaya kadar her alanda engellilere insanca bir hayat sunmanın insani ve hukuki mükellefiyet olduğunu belirtti.

Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına yön veren bir konuma taşımanın şart olduğunu ifade eden Kalaycı, şu görüşe yer verdi:

"Bizim için engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri asıl gayedir. Engelli vatandaşların eğitimlerine ve sosyal yaşantılarına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılması başlıca beklentimizdir. Engellilerin önündeki engeller kaldırılmalı, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Bu itibarla engelli bireylerin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir."

Kalaycı, engellilerin yaşadığı bazı önemli sorunlara çözüm üretilmesi için üç ayrı kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM Başkanlığına sunduklarını kaydetti.

Tekliflerin, "engelli vatandaşlara bağlanan aylıklarda muhtaçlık durumunun, aile geliri yerine kendi gelirlerine göre belirlenmesi", "başkasının yardımına muhtaç engelli aylığının ayda 985 liraya, üç ayda 2 bin 954 liraya, engelli ve engelli yakını aylığının ayda 656 liraya, üç ayda 1969 liraya yükseltilmesi", "doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olup çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenlerin de malul sayılması" ve "kamuda engelli kotalarının yüzde 5'e çıkartılarak, 2019 yılında en az 10 bin engelli atanması" düzenlemelerini içerdiğini aktaran Mustafa Kalaycı, tekliflerin bir an önce yasalaşmasını temenni ettiklerinin altını çizdi.



Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:14
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanlığı

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