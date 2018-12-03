THY- Euroleague
0553 313 94 23

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "İnsan, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebilir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, insanın, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebileceğini belirtti.

Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, toplumsal farkındalığın artması ve engelli vatandaşların hayattan beklentilerinin karşılanmasına vesile olmasını diledi.

Engelliliğin, insanın tercih ettiği bir olgu olmadığını, doğuştan ya da sonradan karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Yıldırım, "İnsan, iradeyle hayatın bütün engellerini kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir dünya meydana getirebilir. Nitekim Ampute Futbol Milli Takımımız, sporda elde ettikleri başarılarla bunu ispat etmişlerdir. Bu noktada fiziki engeller sadece karar alma, planlama ve düzenleme konusudur fakat zihinlerdeki engelleri kaldırmak uzun bir eğitim gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vicdan medeniyetinin mensupları olarak bugüne kadar engelliliği bir kusur gibi gören anlayışa karşı yürüttükleri çalışmalardan önemli sonuçlar aldıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kimseyi yaşadığı yere mahkum bir şekilde yaşatmamak gayesiyle mevzuattan uygulamaya kadar hemen her alanda yürüttüğümüz çalışmaların pozitif sonuçlarının hayata da yansıdığını gözlemliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, sürece bağlı olarak hayattaki engeller gibi zihinlerdeki engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle sosyal empati kurmasına vesile olacağına inanıyor, engelli insanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01
  1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  2. sosyal empati
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    3. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. Döviz kurları
    6. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    7. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    8. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    9. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    10. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    11. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    12. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    13. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    14. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    15. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    16. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    17. İhbarı alan jandarma harekete geçti!..
    18. "İslam, engellilere adalet ve..
    19. Taraftarların protesto ettiği oyuncu..
    20. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet