İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, engelliler için yapılanların lütuf olmadığını, her hizmetin engellilerin almaları gereken gecikmiş hakları olduğunu belirterek, "Biz eğer bunları yaparsak borcumuzu ödemiş oluyoruz. Sizler (engelliler) de alacağınızı talep etmekten çekinmeyin, bu sizin hakkınız." dedi.

Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Köşkler Toplantı Salonu'nda engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Uysal, her insanın aslında bir engelli adayı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yüzde 7'ye yakın engelli bulunuyor. Ailelerle birlikte yaklaşık 20 milyonun üzerinde kişi engellilikten etkileniyor. Bu rakam neredeyse nüfusumuzun dörtte biridir. Bu kadar insanı etkileyen engellilik hali, maalesef uzun zaman görmezden gelindi. Bugüne kadar güzel şeyler yapıldı ama hala yapmamız gereken işler var." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şehri engellilerin rahatlıkla dolaşabilecekleri hale dönüştürmek zorunda olduklarını dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Kaldırımları, caddeleri, okulları, camileri, hastaneleri, belediye binalarımızı hepsini engellilerin kolay ulaşım sağlayabilecekleri hale getirmeliyiz. Bugüne kadar çok büyük mesafe alındı. İnşallah engellilerin ulaşamayacağı hiçbir yer kalmayacak. Her tarafa ulaşabilecekler. Spor ve sosyal faaliyetler adına her türlü aktivitenin içerisinde olmalılar. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Sizlerin birebir içerisinde olduğunuz çalışmalar var. Müzik gruplarından kurslara, eğitimlere her türlü çalışmanın içerisinde varsınız. İnşallah olmaya da devam edeceksiniz. Büyükşehir Belediyesinin engelliler için sesli okuma kütüphaneleri var. Oralarda gönüllüler gelip kitap okuyor. Onu internete yüklüyoruz isteyen istediği yerden dinleyebiliyor."

- "Engelliler için yapılanlar lütuf değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Gözüm Kulağım İstanbul" projesine değinen Uysal, şu bilgileri verdi:

"Konuşma engelli bir vatandaşımız sokakta herhangi birisine yol tarifi soramıyor ve gideceği yeri bulamıyorsa olduğu yerden telefon açıyor Beyaz Masa'ya. Buradan görüntülü arama yaparak birebir canlı bağlantı kuruyor ve direkt kendisine işaret diliyle gidebileceği yerin tarifini yapabiliyor. Bu eğer duyurulursa herkes bundan istifade edebilir. Engelli bir vatandaşımız çıktığı zaman adres bulabilir miyim diye telaş etmesin. Birebir Beyaz Masa'yı ararsa oradan kendisine tarif verilebiliyor. Yine oradan gideceği yere sesli bir şekilde tarif ulaştırılabiliyor. Dolayısıyla 'Gözüm Kulağım İstanbul' projesi de sunduğumuz hizmetten herkes istifade edebilir."

Engelliler için yapılanların lütuf olmadığını, her hizmetin onların hakkı olduğunu anlatan Uysal, "Yapılanlar engellilerin almaları gereken hatta gecikmiş haklarıdır. Biz eğer bunları yaparsak borcumuzu ödemiş oluyoruz. Sizler (engelliler) de alacağınızı talep etmekten çekinmeyin, bu sizin hakkınız. Büyükşehir Belediyesi olarak güzel hizmetler yapıyoruz. 'Beraberce, omuz omuza, eksikleri beraber düşünerek çalışıp yaparsak daha güzel hizmetler ortaya çıkar.' diyoruz. Ayrıca devletin engellilere verdiği haklar var. Bunları bilmeyen, ulaşamayan, o haklardan habersiz olanlar varsa, Büyükşehir Belediyesi özellikle raporların çıkartılması konusunda her türlü yardımı yapar." şeklinde konuştu.

- "Her insan bir engelli adayıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ampute Milli Takımı'nın gösterdiği başarıları örnek göstererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engelli olup da engelsizlere örnek olan çalışmalar da oluyor. Ampute Milli Takımı'mızı dünya ikincisi yaptılar. Hem başarılarından hem de bütün engelli kardeşlerimize engeliyle bile neler yapılabileceğini ortaya koydukları için onları tebrik ediyorum. Engelleri aşarsak birçok şeyi yapabiliriz. Büyükşehir, aileler ve bu konuya emek çeken sivil toplum kuruluşları olarak hareket edersek tüm engelleri aşarız. Çünkü engel sadece sizlerin önünde değil, yarın hepimizin önünde olabilir. İnsanlar ya engellidir ya adayıdır. Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırma adına örnek çalışmalar yaptı. Bu dayanışma ve birliktelik devam ettiği müddetçe önümüzde engel kalmayacak. Dünya Engelliler Günü, hepimiz için engelleri aşma, hatırlama adına bir adım olsun."

Geleneksel hale getirilen "Dünya Engelliler Günü Geleneksel Yemek Programı"na Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak da katıldı.

Etkinlikte, engellilerden oluşan horon ekibi oyun sergiledi. Engelliler Sıra Gecesi Grubu şarkılar söyledi.

Program, Tuzla Engelliler Merkezi'nden Şehriban Yıldırım ve Ferzan Aytar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ördükleri halıyı takdim etmeleriyle sona erdi.