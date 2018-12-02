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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım"

02 Aralık 2018 Pazar 22:44
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter'dan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 22:44
  1. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Twitter

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