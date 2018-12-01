ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Kamu kurum ve kuruluşunda engelli kontenjanı yüzde 3, gelişmiş ülkelerde uygulanan ve bizim de üzerinde çalıştığımız beklentimiz olan kota ise yüzde 5." dedi.

Depboylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarının yılın sadece bir günün hatırlanarak, çözülmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Engelli olmak kabahat, eksiklik, kusur değildir. Engellilik herkesin her an başına gelebilecek bir şeydir." ifadesini kullandı.

MHP'nin engellilerin yaşadığı sorulara çözüm yolları bulabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Depboylu, şöyle devam etti:

"MHP olarak biz, sizlerin herkesle eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip bireyler olarak yaşamanızı istiyoruz. Nitelikli ve erişebilir bir eğitim almanızı istiyoruz. Hakkınız olan hizmetleri almanızı istiyoruz. Özel durumların dikkate alındığı farklılıkların ve dezavantajların hesaba katılarak tasarlandığı kentler, sokaklar, konutlarda yaşamanızı istiyoruz. Toplumsal yaşamda, bilimde, sanatta, sporda, siyasette, yaşamın her alanında etkin olarak yer almanızı istiyoruz."

Engellilerin en büyük sıkıntısının maddi yetersizlikler olduğuna değinen Depboylu, "İhtiyaç sahiplerine bağlanan engelli ve yaşlı aylıklarının yetersizliği ve hak etme şartlarının yaşattığı mağduriyetin farkındayız. Engelli vatandaşlarımızın maddi sorunlarının çözülerek, bakımlarının devlet tarafından güvence altına alınması mecburidir." diye konuştu.

Kamuda engelli istihdam kotalarının önemli bir kısmının boş olduğunu kaydeden Depboylu, "Engellilik işsizliğin de başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Engellilere yönelik istihdam politikaları kota tekniğine dayanmakta. Kamu kurum ve kuruluşunda engelli kontenjanı yüzde 3. Gelişmiş ülkelerde uygulanan ve bizim de üzerinde çalıştığımızı ve beklentimiz olan kota ise yüzde 5." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, aralarında Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği'nin de yer aldığı çok sayıda engelliler vakfı ve derneği ile MHP'li engelli belediye meclis üyeleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelliler Konfederasyonu ve bazı federasyonlar, engelli spor kulüpleri katıldı.

Programda daha sonra katılımcıların temsilcilerine birer plaket takdim edildi.