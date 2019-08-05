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3 araç birbirine girdi, 44 yolcu ölümden döndü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kazaya karışan havalimanı aracının içerisinde bulunan 44 yolcu kazayı yara almadan atlattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
3 araç birbirine girdi, 44 yolcu ölümden döndü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kazaya karışan havalimanı aracının içerisinde bulunan 44 yolcu kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte seyir halinde olan Süleyman B. idaresindeki 55 JS 078 havalimanından yolcu taşıyan midibüs, ani dönüş yapan Vural Y. idaresindeki 67 AAE 153 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalimanı aracı kontrolünü kaybedip karşı şeritte bulunan Özcan Ö. idaresindeki 55 ABK 814 plakalı bir şirket aracına çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Vural Y. hafif bir şekilde yaralandı. Kaza sırada midibüste bulunan 44 yabancı uyruklu yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
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