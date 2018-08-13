3 ailenin ocağına ateş düştü! Mağarada cesetleri bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya giren 6 kişiden üçü kendi imkanlarıyla çıktıdiğer 3 genç akıntıya kapılarak kayboldu. Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

SU ALTI EKİBİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne gezmeye giden vatandaşlar, suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi bölgeye sevk edildi.

Şevval Korkmaz



3 GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede cesetlerin Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ile Savaş Turgut'a (24) ait olduğu belirlendi.

Osman Turgut

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.

Savaş Turgut

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cesetlerin bulunduğu yerden çıkartılması sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Üç kişinin cenazelerinin olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.