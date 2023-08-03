3 Ağustos 2005: Mısırlı Yazar Zeynep Gazâlî'nin vefatı

Zeynep Gazâlî 2 Ocak 1917’de Mısır’ın Dehakliye bölgesinde doğdu. Babası Ezher mezunu, dindarlığında samimi bir pamuk tüccarıydı. Tüccarlığın yanı sıra ilmî faaliyetlere de devam ediyordu ve evini adeta ilmin sürekli gündemde olduğu bir medreseye çevirmişti. Hayat hikâyesi böyle bir ortamda başlayan Gazâlî’ye babası Zeyneb ismini vermişti.







Liseyi bitirdikten sonra Mısır’da İslami ve siyasi alanlarda çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Müslüman Kardeşler’e katıldı.



1951-1958 yılları arasında Müslüman kadınların problemleri üzerinde durmak için “Müslüman Hanımlar” adlı bir dergi yayınlayan Zeynep Gazali, 1965 yılında tutuklanarak türlü işkencelere maruz kalmıştır. Yaklaşık 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1971 yılında serbest bırakıldı.







Arabistan’dan Amerika’ya kadar birçok ülkede çalışmalarda bulunan Gazali, Emine Kutup ile beraber genç kadınlara dönük ilmi çalışmalar yaparak genç kadınlara verdiği dersleri kitaplaştırarak “Kur’an’a Bakışlar” isimli eseri yayınladı. 2005 yılında hayatını kaybetti.



