3 Ağustos 2004: Generallerin YAŞ Toplantısını Siyasi Arenaya Çevirmesi

Dönmemin generalleri işi gücü bırakmış komutanları ve hükümetle uğraşmaya devam ediyorlardı. Genelkurmay Karargahında adeta muhalif bir partinin genel merkezi vardı.

Generaller siyasete o kadar çok bulaşmışlardır ki Deniz kuvvetleri Komutanlığı’na gelen Özden Örnek ‘Görünen o ki daha çok siyaset konuşacağız’ diye günlüğüne not düşüyordu.





Kendilerine ‘Cumhuriyet Çalışma Grubu’ adını vermiş bu gayri meşru örgüt, tüm kurum ve kuruluşları işin içine dahil ederek bir darbe için gerekli bütün planları hayata geçiriyordu. Üniversite rektörleri yaptıkları konuşmalarla hükümete karşı psikolojik harp başlatmışlardı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda düzenlenen gizli toplantılara Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur başkanlık ediyordu. Çünkü generaller, mevcut Genelkurmay Başkanı Özkök’ü ‘Bizi oyalayan hükümetin adamı’ olarak niteliyorlardı.

Örnek şöyle devam ediyor: Başbakan’ın gelmesini beklerken Yaşar Paşa ile bir saate yakın konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Şener’in bütün bilgileri Cumhuriyet gazetesine sızdırdığını ve bunu bildiklerini anlattı. (Vatan,2011)





Amiral Örnek devleti yöneten cuntanın Ağustos ayında neler yaptığını şöyle anlatır: "1-3 Ağustos’ta YAŞ toplantısı başladı. (...) RTE, Genelkurmay Başkanı ile beraber salona girdi. Salonda bulunan tüm orgeneral ve amiraller kendisine ne selam verdiler ne de ayağa kalktılar. (...) Çetin Doğan hükümeti tenkit eden bir konuşma yaptı."RTE söz alarak “Bir güven bunalımı yok. Bu konuyu abartıyorsunuz, din istismarına biz de karşıyız. Ama Silahlı Kuvvetlerimiz neden bu sorunu yargı yolu ile halletmiyor? Biz atılma işleminin yargıya açık olmasını istiyoruz” diye bir konuşma yaptı.





Yemekte Başbakan Cumhurbaşkanı’nın elini sıkmak istedi ama o elini geri çekti. Böyle bir devlet zirvesi olabilir mi? Tüm generaller, genelkurmay başkanı, başbakan ile konuşmaz ve ona yüklenir vaziyette. Başbakan ile Genelkurmay, Başbakanı ile Cumhurbaşkanı birbiri ile dargın.(Vatan,2011)

4 Ağustos 1922: Enver Paşa'nın Öldürülmesi

Enver Paşa 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde tahsil gördü. 1903'de Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Daha sonra Selanik'te bulunan 3. Ordu'ya atandı. 1906 senesinde binbaşılığa terfi etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında öncü oldu. II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde de büyük rol oynayan Enver Paşa, Makedonya Genel Müfettişliği'nde önemli görevlerde bulundu.





Trablusgarp'da bulunduğu sırada İtalyan kuvvetlerine karşı mücadele etti. 1912'de yarbaylığa yükseldi. 23 Ocak 1913 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen Babıali Baskını'nda yer aldı. 1914'te Sait Halim Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı olarak görev yaptı. I. Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından bazı arkadaşlarıyla birlikte Berlin'e geçti.

Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'ye katılmak istediyse de bu isteği kabul edilmedi. 1920'de Bakü şehrinde Doğu Ulusları toplantısına katıldı. Batum'da Türkiye Şuraları Partisi'ni kurarak, Türkistan'ı kurtarma hareketini başlattığını iddia etti. Fakat büyük bir hezimete uğrayarak 4 Ağustos 1922 tarihinde Tacikistan'ın Belcivan yakınlarında Kızıl Ordu birliklerine karşı savaşırken öldürüldü.

4 Ağustos 2020: Beyrut Limanı'nda Depodaki Patlayıcı Maddelerin İnfilakı

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.



