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Tarih 3 Ağustos 1926: Mustafa Feyzi Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)
Tarih

3 Ağustos 1926: Mustafa Feyzi Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Yeniakit Publisher
2024-08-03 05:34:00 -
3 Ağustos 1926: Mustafa Feyzi Efendi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvıf Mustafa Feyzi Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

5 Receb 1301’de ders vekili sıfatıyla Bayezid Camii’nde ders vermeye başlamış ve 1316/1898 yılında ders halkasına devam eden talebelerine ilk icazetini vermeye muvaffak olmuştur. Usûlüne göre, 5 Safer 1305/1887 yılında kendisine ibtidâ-i haric rütbesi ile beraber İstanbul müderrisliği tevcih olunmuştur. Tedricen yükselerek 27 Ramazan 1325/1907 yılında mûsıla-i sahn rütbesiyle Şehzadebaşı İsmâil Paşa Medresesi’nde müderrisliğe tayin edilmiştir.

Daha sonra, 4. Osmânî ve 4. Mecidî nişanı ile taltif edilerek 1326/1910 senesinde Huzur Dersleri muhataplığına tayin edilmiştir. En son huzur dersinin yapıldığı 1338/1919 senesine kadar bu vazifesine devam etmiştir. Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Hazretleri’ne intisâb eden Mustafa Feyzi Efendi, seyr-i sülûkünü Gümüşhaneli dergâhında tamamlamış ve Gümüşhànevî Hazretleri’nden hilâfet icazetnâmesi almıştır.

Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendi’nin 18 Rebîül-evvel 1339/1921 senesinde vefatından sonra, Gümüşhâneli Dergâhı postnişîni olarak irşad vazifesine başlamış, 30 Kasım 1925 senesinde tekke ve zâviyelerin kapatılmasına kadar bu vazifeyi sürdürmüştür. 3 Ağustos 1926 Gümüşhânevî Tekkesi’nde vefat etti.

Halifelerinden Mehmet Zahit Kotku’nun ifadesine göre ömrünün yirmi dört yılını halvette geçiren Feyzi Efendi’nin mezarı Süleymaniye Camii hazîresinde Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi civarındadır. 

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