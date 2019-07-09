3. Adana Lezzet Festivali'ne doğru

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Lezzet Festivali'nin üçüncüsü 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Merkez Park'ta kurulacak festival alanında yapılacak 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak.

Adana'da gastronomi şöleninin yaşatılacağı festivale İtalya, Fas, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan ile festivalin konuk ülkesi Güney Kore ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve Hatay da konuk şehir olarak yer alacak.

Kentin yerel mutfak değerlerini, Akdeniz ülkelerinin mutfaklarıyla buluşturmaya hazırlanan festivalle Adana turizminin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl ikincisi düzenlenen festivalin bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra davetli Akdeniz ülkelerinin mutfak atölyeleri ve şovları da etkinlik programında yer alacak.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkati çeken Adana'yı her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

İki yıldır büyük bir başarıyla düzenledikleri ve üçüncüsünü gerçekleştirecekleri "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin gördüğü yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, festivalin, bu yıl çok daha büyük ilgi göreceğine inandığını kaydetti.

Vali Demirtaş, tüm lezzet tutkunlarını Adana'nın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye davet etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yerel mutfak değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduklarını bildirdi.