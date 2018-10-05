3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

Ülkemizde her yıl 3-4 Ekim de kutlanmakta olan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 4 Ekim 2018 Perşembe günü İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon İnönü Ortaokulu bahçesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan EROL ve personelleri, okul öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Sağlıklı Yaşam Aracının da kurulduğu okul bahçesinde öğrencilere afiş ve broşür dağıtımı yapılırken, obezite birimimiz tarafından öğrenciler tartılıp, sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler ile birebir sohbet eden Dr. Alpaslan EROL konuşmasında öğrencilere; ‘obezitenin ve kronik hastalıkların önlenmesinde, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi gerekmektedir. Şeker ve şekerli besinlerin tüketimini azaltmalıyız, yerine, sebze-meyve, tam tahıllılar, kuru baklagillerin tüketimi arttırmalıyız ve yüksek tuz alımını önlemeliyiz ve günlük en az 2-3 litre sıvı tüketip, sıvı tüketimi amacıyla, şeker ilave edilmiş gazlı içecekler ve meyve sularında kaçınmalıyız.’ Dedi. Okul bahçesine kurulan tenis kortu ile beden eğitimi öğretmeni eşliğinde çeşitli aktiviteler yaptırılarak program son buldu.