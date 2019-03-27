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2'si kadın 5 FETÖ'cü, gaybubet evinde yakalandı

Hatay'da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2'si kadın 5 kişi, polis tarafından hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:34
2'si kadın 5 FETÖ'cü, gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ikisi kadın 5 şüpheli örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da soruşturma yürütülen ve arandıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesinin, Hatay'da hücre evlerinde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, il merkezi ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.T, R.K, M.K, Z.T. ve B.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital malzemeler ile 5 can yeleği ele geçirildi.

Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, kimliklerini gizlemek için çevrede kod isim kullandıkları ve kadın şüpheliler Z.T. ile B.A'nın yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:34
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Hatay
  5. FETÖ operasyonu
  6. Firari FETÖ'cüler
  7. Terörle Mücadele
  8. Gözaltılar var
  9. Gaybubet evleri

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