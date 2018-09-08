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2'nci el araç satışında yeni dönem başladı!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcileri için ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı getirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:48
2'nci el araç satışında yeni dönem başladı!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcilerinin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Ticaret Bakanlığının "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesi edinecek.

RAPOR 5 YIL SAKLANACAK

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olacak.

Bu kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

İkinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. Raporda asgari olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilecek. Rapor 5 yıl süreyle saklanacak. Söz konusu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:48
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