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298 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 298 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:20
298 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Orhaniye ve Sarayakpınar köyleri ile İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Hindistan, Tunus, Pakistan, Afganistan, Filistin, Irak, Somali ve Suriye uyruklu 298 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan R.I, M.K, T.G, M.A, U.Ö. ve A.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:20
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