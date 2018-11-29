29. Uluslararası Doha Kitap Fuarı açıldı

DOHA (AA) - Katar'da Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 29'uncu kez kitapseverlerle buluştu.

Katar'ın başkenti Doha'daki Fuar ve Kongre Sarayı'nda ziyaretçilerine kapılarını açan fuara aralarında Türkiye'nin de olduğu 30 ülkeden 427 yayınevi katılıyor.

Organizasyon kapsamında imza günleri, atölye çalışmaları, şiir etkinlikleri ve konferanslar düzenlenecek, okurlar birçok yazarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Bu yıl Rusya'nın onur konuğu olduğu 29. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 8 Aralık'a kadar devam edecek.