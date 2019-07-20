29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, Hıdırnebi Yayla Şenliği ile devam etti.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, şenlikte yaptığı konuşmada, Karadeniz yaylalarının son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Yaylaların her geçen gün turistlik açıdan değer kazandığını belirten Şenel, "Geleneksel hale gelen yayla şenlikleriyle barış ve kardeşlik duyguları güçleniyor, insanların birbiriyle olan muhabbeti ve birlikteliği artıyor. Yaylarımızın doğal güzelliklerini bozmadan ekonomik olarak buralardan istifade edeceğiz. Herkesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum." dedi.

Şenel, organizasyonu gerçekleştiren Akçaabat Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar da Hıdırnebi Yaylası'nın önemine işaret ederek, "Hıdırnebi, 1916'da Rus işgaline karşı direnen Akçaabatlı cengaverlerin kahramanlık destanlarının yazıldığı yerlerden biridir." ifadesini kullandı.

Davulla, zurnayla, kemençeyle, horonla bir kültürü yaşattıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Etkinliği geleneksel hale getiren ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Üzerimizdeki folklorik kıyafetlerimiz ve enstrümanlarımızla binlerce yıllık kültürü yaşatan kökleri çok derinlerde olan bir değere sahip topluluğuz. Bunu korumaya, kollamaya ve yaşatmaya hep beraber devam edeceğiz. Gerek Kaymakamlık bünyesinde gerekse Belediye bünyesinde bu işin devamı için her ne fedakarlık gerekiyorsa hepsini yapmaya hazırız. Kemençe, davul, zurna ve horon bizim ortak dilimizdir. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Sevincimiz ve hüznümüz ortaktır. Çünkü biz Türk milletiyiz."

Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar, Karadeniz şarkılarını seslendirdi. Manisa Turgutlu Halk Oyunları Grubu ve Akçaabat Folklor Derneği tarafından gösteri sunuldu.

- Festival "Bordo-Mavi Gece" etkinliğiyle sona erecek

Festival kapsamında Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda da yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı Turhan Bektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yarın akşam Akçaabat Meydanında "Bordo-Mavi Gece" etkinliğiyle sona ereceğini söyledi.

Bu yıl festivalin çok renkli geçtiğini ifade eden Bektaşoğlu, "Festivalimiz yarın güzel bir konserle sona erecek. Bu yıl ilk kez 'Bordo-Mavi Gece' ismini verdiğimiz etkinliğimize vatandaşlarımızı Trabzonspor formalarıyla bekliyoruz. 'Formanı Kap Gel' sloganıyla vatandaşları yarın düzenlenecek geceye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.