29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Festivalin ilk gününde yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri, yöresel gösteriler sundu

TRABZON (AA) - Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Festival kapsamında Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar'ın katılımıyla Atatürk Bulvarı'nda ilçenin doğal güzelliklerini anlatan fotoğraf, belediye müze sergi salonunda ise karma resim sergisi açıldı. Daha sonra Hamamçimeni Çarşısı'nda bir araya gelen yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ekipler, renkli kıyafetleri ve yöresel oyunlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Festival kapsamında yarın halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve büyük horon halkası oluşturulacak. Yöresel sanatçıların da konser vereceği festival, 20 Temmuz'da sona erecek.



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