29 Temmuz 1457: İbnu’l-Hümâm'ın vefatı (Âlim)

Babası ve dedeleri Sivaslı olan İbnu’l-Hümâm, babasının Mısır’a yerleşmesinin ardından 790/1388 yılında İskenderiye’de dünyaya geldi. İskenderiye kadılığını yürüten babası, henüz o 10 yaşında iken vefat etti. Sonrasında anneannesinin gözetiminde yetişen İbnu’l-Hümâm, onunla birlikte Kahire’ye geldi ve Şehâbeddîn el-Heysemî’nin yanında Kur’ân hıfzını tamamladı.



Bir ara tekrar İskenderiye’ye dönerek İskenderiye kadısı Cemâleddîn el-Humeydî’den nahiv ve fıkıh, Zeynuddîn el-İskenderî’den fıkıh eğitimi aldı. Tekrar Kahire’ye döndükten sonra artık buraya yerleşti ve Kâriulhidaye Sirâceddîn Ömer’den fıkıh, Muhammed el-Bisâtî’den usûl ve kelam, Bedreddîn el-Aynî’den hadis ve edebiyat, İbnu’l-‘Irâkî’den hadis ve Bedreddîn el-Aksarâyî’den tefsir alanında eğitim gördü.







Kahire’de en çok istifade ettiği hocalarından birisi Zeynuddîn et-Tefehnî olmuştur. Hiçbir maddi karşılık almaksızın Sargatmışiyye Medresesi’nde et-Tefehnî’nin derslerine devam etmiş, ondan Keşşâf ve Hidâye okumuş ve hatta onunla beraber Kudüs’e gitmiştir. 813 yılında Ebü’l-Velîd İbnu’ş-Şıhne Kahire’ye geldiğinde kendisinden usûl alanında ders almış ve bir yıl sonra İbnu’ş-Şıhne Halep’e dönerken ona eşlik etmiştir. Kısa bir zaman sonra hocası vefat edince Kahire’ye geri dönmüştür.



İbnu’l-Hümâm, hem makul hem menkul ilimlerde kendi akranı içinde öne çıkmıştır. Talebelerinden Sehâvî, yaşadığı sağlık sorunları olmasaydı içtihat mertebesine ulaşacağı değerlendirmesini yapmıştır. Kahire’de tedris, iftâ ve ifâde faaliyetlerinde bulunmuştur. Henüz kırk yaşına gelmeden 829 yılında Eşrefiyye Medresesi’ne müderris olarak atanmış ve meşhur eseri Fethu’l-Kadîr’in mukaddimesinden anlaşıldığı kadarıyla bu vesileyle başladığı Hidâye ta‘lîkine bu ihsanı belirtmek üzere Fethu’l-Kadîr li’l-Âcizi’l-Fakîr adını vermiştir.



858 yılında son görev yeri olan Şeyhûniyye meşâyıhlığından ayrılarak hacc maksadıyla Hicaz’a gitmiş ve yaklaşık iki yıl orada kalmıştır. 860 yılının Ramazan ayında dönmüş ve yaklaşık bir yıl sonra 7 Ramazan 861/29 Temmuz 1457 günü Kahire’de vefat etmiştir. Karâfe mezarlığında İbn Atâullah el-İskenderî’nin türbesine defnedilmiştir.