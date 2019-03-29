"29 tanesinin PKK ile ilgisi var"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, bir şey söylüyorsam belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var." dedi.

Soylu, Mamak'taki Yeşirbayır Mahallesi'ndeki halka hitabında, seçime çok az bir zamanın kaldığını belirterek Cumhur İttifak'ı için destek sözü istedi.

Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık bir zamanın bulunduğunu, bu sürede bir daha seçimin yaşanmayacağını vurgulayan Soylu, "Pazar günkü seçimler, bize ders verme seçimi değildir, pazar günkü seçimler fire verme seçimi değildir. Pazar günkü seçimler bize güç ve kuvvet verme, Türkiye'ye güç ve kuvvet verme, Türkiye'ye oyun ve pusu kuranlara ders verme seçimidir." ifadesini kullandı.

Soylu, alanda kendisini dinleyenlerden, PKK ile kol kola olanlara ders vermeleri gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye'yi eski günlerine tekrar döndürmek isteyenlerin olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün iti, Pensilvanya'dan havladı mı? 'Bu Cumhur İttifakı'na gerekli dersi verin' dedi mi? Kandil'in itleri havlıyorlar mı? 'Bu Cumhur İttifakı'na gerekli dersi vereceğiz' diyorlar mı? Az önce Şanlıurfa Belediye Başkan adayını dinledim. Ona 'Sen dağdan gelmedin, tamam kabul ediyoruz ama dağ sizi destekliyor.' diyorlar. O da 'Dağla dün konuştum, dağ bizi destekliyor, destekleyecek.' diyor."

Soylu, Doğu ve Güneydoğu'nun önemine işaret ederek, "Şanlıurfa'da da Adıyaman'da da iki yere bugüne kadar PKK sızamadı. Şimdi kol kola vermişler, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan'la birlikte Şanlıurfa ve Adıyaman'da kapı kapı çalıyorlar. PKK'nın oraya bir köprü yapıp, Saadet Partisi ile beraber Doğu ve Güneydoğu'da birçok yerde sızmasını sağlamak için adım atıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "çakma milliyetçi" benzetmesi yapan Soylu, İYİ Parti'nin 29 belediye meclis üyesi adayıyla ilgili şunları söyledi:

"Akşener 'Bunların PKK ile ilgisi yok' diyor. Ben İçişleri Bakanıyım, bir şey söylüyorsam ben belgeleriyle beraber söylüyorum. 29 tanesinin bal gibi PKK ile ilgisi var. Karakol bombalayan adamın, polis karakoluna molotof atan adamın ve okulda okurken PKK propagandası yapıp okuldan ihraç edilen kişinin belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Bunu sormak istiyorum. Ne yapacak bu?"

- "O beni ilgilendirmez' diyor. Kimi ilgilendirir?"

Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerini hatırlatarak, bu ifadelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gereken tepkiyi göstermediğini vurguladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na da bu sözlerin sorulduğunu belirten Soylu, "O beni ilgilendirmez' diyor. Kimi ilgilendirir? Onun taşıyacağı bomba, onun oradaki terörist faaliyetleri, onun Kürdistan sözü kimi ilgilendirir?" dedi.

Soylu, bu ülkede terörü bir noktaya getirdiklerinin altını çizerek şimdi ise Türkiye'de tekrar teröre can suyu verilmeye çalışıldığını gördüklerini kaydetti.

Türkiye'deki uyuşturucuyla ilgili rakamları da aktaran Soylu, "Bir buçuk ton eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilo eroin, bin ton kokain, 260 ton bonzai. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık, bunu temizlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 2017 ve 2018 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini de dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Soylu, pazar günkü seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse için destek sözü istedi.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan da eşlik etti.