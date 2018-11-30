AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Binali Yıldırım’ın AK Parti İBB adayı olmasıyla birlikte Meclis Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merek konusu. Peki Binali Yıldırım’ın yerine Meclis Başkanı kim olacak? İşte detaylar…

AK Parti 2019 yerel seçimler için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’de; İstanbul, Mersin, Adana, Aydın, Van, Manisa, Muğla olmak üzere 9 büyükşehir ve Ağrı, Bilecik, Edirne, Erzincan, Isparta, Kars, Kütahya, Kırşehir, Siirt, Tunceli, Zonguldak, Aksaray, Iğdır, Osmaniye hariç 23 büyükşehir ve 37 il olmak üzere 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın olacağı neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Peki Binali Yıldırım’ın İBB adayı olmasından sonra Meclis Başkanı kim olacak? Sorusunun cevabı daha şimdiden merak konusu.

Binali Yıldırım istifasını sunmasıyla birlikte Meclis Başkanlığı görevini kısa süreliğiyle en yaşlı Meclis Başkanvekili olan MHP'li Celal Adan'a sunacak. Adan, aynı sıfatla bir süre Meclis Başkanlığı'na vekalet edecek.

AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı kim olacak?

Kulisler yeni Meclis Başkanı'nın kim olacağı soruları sorulmaya başlandı bile. AK Parti'den Mustafa Şentop, Naci Bostancı, Veysel Eroğlu, İsmet Yılmaz ile Hayati Yazıcı'nın isimleri gündemde ancak kararın Cumhur İttifakı hassasiyeti içinde MHP'nin de uygun bulacağı bir isim üzerinden anlaşılacağı bilgileri geliyor.

Binali Yıldırım 335 oyla TBMM Başkanı seçildi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmesiyle birlikte başbakanlık da kaldırılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçilmişti. TBMM Başkanı seçiminde Binali Yıldırım'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarışmıştı.

TBMM Başkanının görevleri

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanının görevleri şöyle:

- Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek

- Genel Kurul görüşmelerini yönetmek

- Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek

- Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak

- Danışma Kuruluna başkanlık etmek

- Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak

- Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek

- Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu" aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak

- Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

TBMM Başkanları

Mustafa KEMAL

Ali Fethi OKYAR

Kazım ÖZALP

M.Abdülhalik RENDA

Kazım KARABEKİR

Ali Fuat CEBESOY

M.Şükrü SARAÇOĞLU

Refik KORALTAN

Dr.Fuat SİRMEN

Ferruh BOZBEYLİ

Sabit Osman AVCI

Kemal GÜVEN

Dr.Cahit KARAKAŞ

Necmettin KARADUMAN

Yıldırım AKBULUT

İsmet Kaya ERDEM

(Hüsamettin CİNDORUK

İsmet SEZGİN

Mustafa KALEMLİ

Hikmet ÇETİN

Yıldırım AKBULUT

Ömer İZGİ

Bülent ARINÇ

Köksal TOPTAN

Mehmet Ali ŞAHİN

Cemil ÇİÇEK

İsmet YILMAZ

İsmail Kahraman

Binali YILDIRIM