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Korona Virüs 29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?
Korona Virüs

29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü risk haritası yayımlandı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. Peki, 29 Mart risk haritasına göre illerde orta, düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri oldu? Yeni haritaya göre sarı, turuncu, kırmızı ve mavi renge dönen iller haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:37:00 -
29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Kabine toplantısının ardından Mart ayının güncel Türkiye risk haritasının açıklandı. Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen corona virisüyle mücadele sürüyor. Günlük vaka sayıları 30 bini bulurken Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin yer aldığı güncel risk haritasını yayımladı.

29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı illeri risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerde bu kategorilere göre normalleşme adımları uygulanıyor. Bugün yayınlanan risk haritasına göre şehirlerin durumu şöyle:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı kategori)

Edirne, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya,Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.

Yüksek riskli iller (Turuncu kategori)

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

Orta  riskli iller (Sarı kategori)

Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

Düşük riskli iller (Mavi kategori)

Şırnak

29 Mavi Kovid-19 risk değerlendirme haritası

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