29 Mart 2009: 2009 Yerel Seçimlerinin Yapılması. Kim, "Bildiğiniz her puştluğu yapın" dedi?

29 Mart 2009: 2009 Yerel Seçimlerinin Yapılması

Türkiye gergin bir atmosferde 28 Mart 2009 Yerel Seçimleri sathı mailine girdi. Diğer partiler yine AK Parti karşıtı blok oluşturma yoluna gittiler.

Derin mihrakların AK Parti’nin oylarını bölmek ve azaltmak için çeşitli planlar yaptıkları ise her gün gazetelere haber oluyordu.





28 Şubat’ta Ergenekoncular tarafından devrilen Necmettin Erbakan, Zaman Gazetesi’nde kendisiyle yapılan söyleşide “Ergenekon’dan haberim yok” derken Ankara’daki Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin sahibi Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın çeşitli planlar içinde olduğu basına sızıyordu.

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a ait Kanal B’nin Genel Müdürü Nahit Duru, televizyonda konuk ettiği CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na reklam arasında ilginç şeyler söylüyordu. Söylediklerinin duyulduğunun farkında olmayan Duru’nun siyasi hayata geçen ifadeleri kafaları karıştırmıştı.





Duru, Mehmet Haberal için “Bana talimat verdi. AK Parti’nin oylarını azaltmak için ne puştluk biliyorsan yap dedi. AK Parti’nin oylarını azaltmak için Saadet’i öne çıkarıyorum. Onun için ben bunların Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’u ekrana çıkardım. İnanıyorum ki en az yüzde 1 oy fark etti.” (takvim:2009)sözleri ittifakın boyutlarını gözler önüne seriyordu.

AK Parti’nin bu bloklaşmaya karşı girdiği seçimde küresel ekonomik krizin de tesiriyle sandıktan farklı mesajlar çıkmıştı. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen seçimlerde AK Parti yüzde 38, CHP yüzde 24, MHP 16, Saadet Partisi yüzde 5, DTP ise yüzde 5 oy almıştı.





29 Mart 1968: Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.









29 Mart 1940: Türkiye- Suriye dostluk antlaşması imzalandı.





