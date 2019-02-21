29. Kış Üniversite Oyunları'na doğru - Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - 29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu. Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek. Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek. Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar: Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

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