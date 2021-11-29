29 Kasım 1964: Süleyman Demirel’in Adalet Partisi Genel Başkanlığına Seçilmesi

AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nın 6 Haziran 1964'teki ölümünün ardından geçici genel başkan seçilen Saadettin Bilgiç, 27-29 Kasım 1964 tarihlerinde düzenlenen büyük kongrede görevini, siyasete 1962 yılında Adalet Partisi (AP) İdare Kurulu üyesi olarak başlayan Süleyman Demirel'e devretti.29 Kasım 1964’te AP Kongresi’nde Süleyman Demirel 1072, Sadettin Bilgiç 552, Tekin Arıburun 39 oy aldı. Demirel böylece AP Genel Başkanı seçildi. (Akdoğan,2011:263 )

Bu yeni aktör,Türk siyasi hayatında önemli tesirler bırakacak Süleyman Demirel’di.Ferruh Bozbeyli, Demirel’in siyasi hayatının başlangıç hikayesini şöyle anlatıyor:Süleyman Demirel’e biz 1962 senesinde gittik. Ben grup başkanvekiliydim. Demirel’in çok değerli bir insan olduğunu, partiye kazanmak lazım geldiğini Mehmet Turgut söyledi bana. Mehmet Turgut, ben, bir de İstanbul milletvekili Şahabettin Orhon üçümüz gittik. Oturduk, konuştuk. Evinde Celal Bayar’ın resimleri vardı. Adnan Menderes ile olan resimleri vardı. Birçok kitap açılmış vaziyetteydi .Dışarı çıktığımızda Şahabettin Orhon’a nasıl bulduğunu sordum. “Valla benim gözüm tutmadı” dedi. “Ben ağzı burnuna yakın adamlarla, ak gözlü adamlara güvenmem” dedi. İlk görüşümüz böyle oldu Süleyman Bey’i. (Bozbeyli,2009:191)

29 Kasım 1987: Genel Seçimlerin Yapılması

7 Eylül günü televizyona çıkan Özal, bir erken seçimin startını veriyordu.29 Kasım’da gerçekleştirilecek erken ara seçim birçok partiyi psikolojik olarak hazırlıksız yakalamıştı. ‘SHP’li kurmaylar açıklanan listeleri beğenmemişler, eski genel Başkan Aydın Güven Gürkan istifanın eşiğine gelmişti.’Nihayetinde 29 Kasım 1987 günü gerçekleştirilen seçimlerde ANAP, sandıktan daha güçlü çıkıyor, iktidarını beş yıl daha sürdürme izni alıyordu.

‘450 milletvekilinin 292’sini ANAP, 99’unu SHP, 59’unu ise DYP kazanmıştı. ANAP, oyların yüzde 36’sını, SHP yüzde 24’ünü, DYP ise yüzde 19’unu almıştı. 12 Eylül öncesinin üç partisinin devamı olan Refah, yüzde 7, DSP yüzde 8, MHP ise yüzde 3 oy almıştı.’

Garip bir şey olmuş, ‘yüzde 10 barajını aşamadığı için parlamentoya giremeyen DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, siyaseti bıraktığını açıklamıştı.’