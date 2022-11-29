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Tarih 29 Kasım 1804: Kazasker Reiszâde Mustafa Âşir Efendi'nin vefatı
Tarih

29 Kasım 1804: Kazasker Reiszâde Mustafa Âşir Efendi'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Kazasker Reiszâde Mustafa Âşir Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 07:57:00 -
29 Kasım 1804: Kazasker Reiszâde Mustafa Âşir Efendi'nin vefatı

5 Ağustos 1729’da doğan Âşir Efendi, reîsü’lküttab Mustafa Efendi’nin oğludur. 1768’de Yenişehir-i Fenar, 1777’de Bursa, 1781’de Mekke, 1786’da İstanbul kadılıkları görevinde bulunmuştur.


1788’de Anadolu, bir yıl sonra Rumeli Kazaskeri oldu. Daha sonra azledilerek Kastamonu’ya sürgüne gönderildi. 1791’de tekrar İstanbul’a dönerek, iki yıl sonra tekrar Rumeli Kazaskerliği’ne atandı.

30 Ağustos 1798’de şeyhü’lislâm oldu.

29 Kasım 1804 tarihinde vefat etti.

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