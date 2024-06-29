29 Haziran 2022: Necati Hutoğlu'nun vefatı (İmam)

Geçirdiği kalp krizi sonucu 92 yaşında hayatını kaybeden, uzun yıllar TV programlarında dini sorulara verdiği cevaplarla gönüllere taht kuran Rize Orta Camii emekli İmam Hatibi Necati Hutoğlu (Necati Hoca) Cuma namazı sonrası Rize Şeyh Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.







Cenaze töreninde konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, “Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü ahirete uğurluyoruz. Rabbim günahlarını affeylesin, yattığı yeri cennet mekân eylesin. Necati hocamız Rize’ye gelmeden önce de benim için özel bir insandı. Necati hocamız tebessüm insanıydı. Rize’yi sevdiren yüzlerden bir tanesiydi. Sohbetlerinde insanları hem güldürdüğü gibi de düşündürüyordu. Anlatımlarını esprili bir dille izah ediyor ve kendini sevdirmişti. Bu kalabalık bunu gösteriyor.



Sevgili hocamız çok zor dönemlerde yaşadı. Savaşlar, ihtilaller, muhtıralar, krizler gördü ama hep hizmet için çalıştı. Kendisi bilgisiyle birikimiyle yaşayan bir tarihti, o yüzden de bizim için çok kıymetliydi. Tüm ailesine, sevenlerine ve Müslüman alemine başsağlığı diliyorum. Böyle bir değere bu şekilde sahip çıktığınız için de Allah sizden razı olsun” dedi.







Necati Hocanın cenazesi Rize Şeyh Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Güneysu ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.