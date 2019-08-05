29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali sanatçıları belli oldu Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Ayçiçeği Festivali’nin sanatçıları belli oldu.

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Ayçiçeği Festivali’nin sanatçıları belli oldu.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, 23-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak etkinliklerde toplumun her kesimine yönelik program hazırladıklarını söyledi.

Ayçiçeği Festivaline katılacak ses sanatçılarının belli olduğunu ifade eden İnan, "Festivalimizin ilk günü olan23 Ağustos Cuma günü Gencer Savaş Bandosu, Güvenç ve Evrim Kaşıkçı, 24 Ağustos Cumartesi günü TRT sanatçısı Celal Bakar ve ünlü şarkıcı Rafet El Roman konser verecek. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz" dedi.

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