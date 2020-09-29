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Korona Virüs 29 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

29 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı. Son 24 saatin verilerine göre; 68 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:40:00 -
29 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'nin 29 Eylül 2020 tarihine ait "Günlük Koronavirüs Tablosu"na ait veriler açıklandı.

Toplam vefat sayısı 8.130’a çıktı

Tabloya göre;

Bugün yapılan test sayısı; 114 bin 940 kişi.

Bugünkü hasta sayısı; Bin 427 kişi.

Bugünkü vefat sayısı; 15 kişi artarak bin 427 kişi.

Bugünkü iyileşen sayısı; bin 452 olarak düne göre artış gözlemlendi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştığı 29 Eylül 2020 tarihine "Günlük Koronavirüs Tablosu":

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