29 Ekim’de okullar tatil mi? Bankalar PTT’ler belediyeler kaymakamlıklar (kamu kurumları) kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk gelmekte. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ile öğrenciler 29 Ekim’de tatil olup olmadığını merak etmekte. 29 Ekim günü bankalar, PTT ve diğer kamu kurumları kapalı mı açık mı?

Milli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim’e sayılı günler kaldı. Her yıl Cumhuriyet bayramı olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe geliyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi ve 29 Ekim’de tatil mi sorusunun cevabı.

29 Ekim’de okullar tatil bankalar, PTT’ler kapalı mı?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar 29 Ekim’in resmi tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’da açıkça belirtilen ifadelere göre her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim resmi tatil ilan edilecek. Buna göre 2018 yılında pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim günü çalışanlar resmi izinli sayılacak. PTT Kargo, özel kargo şirketleri, bankalar, vergi daireleri, okullar, nüfus müdürlükleri kısacası tüm kamu kurumları kapalı olacak ve işlemlerini halletmek isteyenler 30 Ekim salı günü halledebilecek. Yapılan açıklamaya göre eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek.