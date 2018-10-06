29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. 29 Ekim’de tatil mi? Sorularının cevabını merak eden kamu ve özel sektör çalışanlarının yanında öğrencilerde 29 Ekim’de tatil olacak mı merak ediyor. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi ve 29 Ekim’de tatil mi sorusunun cevabı.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir.

29 Ekim hangi güne denk geliyor?

628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. 2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor.