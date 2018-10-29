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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Whatsapp Facebook resimli 29 Ekim tebrikleri

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği cumhuriyetin 95. Yıldönümü kutlanıyor. Bu yıl ki 29 Cumhuriyet Bayramı sevincine İstanbul’da yapılan ve bugün açılacak olan 3. Havalimanı’nın mutlu gururu eklendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıyla eş dost, akraba tanıdıklarımıza 29 Ekim mesajı gönderebilirsiniz.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:01
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Whatsapp Facebook resimli 29 Ekim tebrikleri

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği cumhuriyetin 95. Yıldönümü kutlanıyor. Bu yıl ki 29 Cumhuriyet Bayramı sevincine İstanbul’da yapılan ve bugün açılacak olan 3. Havalimanı’nın mutlu gururu eklendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıyla eş dost, akraba tanıdıklarımıza 29 Ekim mesajı gönderebilirsiniz.

Türkiye bugün çifte bayramı birlikte yaşıyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olma özelliğine sahip İstanbul 3. Havalimanı cumhuriyetin 95. Yıl dönümü olan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. AK Parti hükümeti yaptığı hizmetlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlandığı şu günde Türkiye’ye en büyük hizmeti vermenin gururunu yaşıyor. Vatandaşlarda hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının hem de dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanının açılacak olmasının mutluluğunu yaşamakta. İşte cumhuriyete sahip çıkmak yapılan eserlerle anlaşılır.

29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı geldi, çattı. Cumhuriyetin ilanının 95. yıldönümü tüm yurtta coşku ile kutlanırken sosyal medyada da 29 Ekim mesajları araştırması hız kazandı. Bugünün anlam ve önemini belirten Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerinize bu başlık altından iletebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız kısa ve uzun 29 Ekim mesajları seçeneklerine ulaşmak için sayfayı aşağı doğru sürüklemeniz yeterlidir.

Cumhuriyetimizin 92. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'. Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:01
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