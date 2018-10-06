29 Ekim 2018 tatil mi? 29 Ekim'de kaç gün tatil?

29 Ekim 2018 tatil mi, 29 Ekim ne zaman, 29 Ekim hangi gün, 29 Ekim”de kaç gün tatil? soruları bu günlerde en çok sorular soruların başında geliyor. Milli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim’e sayılı günler kaldı. Her yıl Cumhuriyet bayramı olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe geliyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi ve 29 Ekim’de tatil mi sorusunun cevabı.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir.

29 Ekim 3 gün mü tatil?

2018 yılı itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Yani 27 Ekim Cumartesi 28 Ekim Pazar gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek. Bununla birlikte 26 Ekim cuma günü yıllık izininden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.