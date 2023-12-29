29 Aralık 2019: Hasan Özönder'in vefatı (Akademisyen)

1943’de Konya’da doğdu. 1967’de İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl orta öğretimde öğretmenlik yaptı. 1969’da mezun olduğu fakülteye “Türk Medeniyeti Tarihi Öğretim Üyesi” olarak atandı. 1979’da “Mevlana Külliyesi” teziyle “Türk İslam Sanatları Tarihi Doktoru” diploma ve unvanını kazandı. 1982’de Selçuk Üniversitesi’nde “Yrd. Doç. Dr” oldu. 1990’da üniversitesinde “Hat Sanatı” (Calligraphi) dalında “Doktora” seviyesinde “Sanatta Yeterlilik” diploma ve ünvanını aldı.







Akademik hayatı boyunca çeşitli yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çalışma ve eserleriyle takdirnameler kazandı. Yurtiçi ve yurt dışında birçok bilimsel toplantıya katılarak tebliğler sundu, sergiler açtı, radyo ve tv konuşmaları yaptı. 29 yıl süren öğretim üyeliğinin ardından 1996’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Selçuk Üniversitesi İletişim ve Fen Edebiyat Fakülteleri tarafından hayatı eserleri ve tesirleri konularında iki adet “Mezuniyet Tezi” hazırlanıldı.







Meram Belediyesi tarafından “2004 yılı Sanata Saygı Ödülü’ne” layık bulundu. Hayatı ve çalışma metoduna dair CD yayınlandı. Kültür, sanat ve medeniyet tarihlerine dair zengin bir kütüphaneye, diapositive, fotoğraf arşivine sahip bulunmaktadır.