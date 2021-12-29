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Tarih 29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi
Tarih

29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi

29 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi. 29 Aralık 1995: Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı. 29 Aralık 1983: Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 08:04:00 -
29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi

29 Aralık 1919: Mustafa Kemal Paşa’dan Geri Alınan Nişan ve Madalyaların İadesi 

Anadolu Hareketine destek verenlerden biri bizzat padişah Sultan Vahdettin’in kendisidir.Nitekim Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya padişahın gönderdiği artık kaynaklarda yaygın bir şekilde yer almaktadır. 

Önce 29 Aralık’ta İstanbul’daki Meclis-i Vükela (Bakanlar Kurulu) Mustafa Kemal Paşa’dan geri alınan nişan ve madalyaların iadesini kararlaştırıyor. 

Mehmet Doğan bu gelişmeyi şöyle izah eder:Bu konudaki padişah buyruğu da 3 Şubat’ta çıkarılıyor. Bu tam bir iade-i itibar’dır. İstanbul hükümeti ve Padişah böylece halka Mustafa Kemal’le ilgili iftiraların bir muvazaadan ibaret olduğunu açıklamış olmaktadır. (Doğan,M,2005:38)

29 Aralık 1995: Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı

 Figen Akat isimli Türk kargo gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi'ndeki Bodrum'un 6,1 kilometre (3,8 mi) uzaklığındaki Kardak Kayalıkları'nda karaya oturdu. 

Türk tarafı da tepki olarak nota gönderdi. Daha sonra 27 Ocak'ta Türk gazeteciler Yunan bayrağını indirip kayalığa Türk bayrağı diktiler.

29 Aralık 1983: Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi

Döviz alım satımı serbest bırakıldı; döviz bulundurmak artık suç olmaktan çıkarıldı.

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