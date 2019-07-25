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29. Akbank Caz Festivali'ne doğru

Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverler ile buluşturan festival programında yer alacak yeni konserler belli oldu- Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserler arasında "Art Ensemble of Chicago", "James Carter's Organ Trio", "Charles Lloyd Sky Trio", "Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends" ile "Kokoroko" da yer aldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:24
29. Akbank Caz Festivali'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek "Akbank Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak yeni isimler belli oldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 18 Ekim'de cazın avangart topluluklarından "Art Ensemble of Chicago" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Konserler kapsamında 21 Ekim'de virtüöz saksafoncu James Carter ve grup projesi "James Carter's Organ Trio" Zorlu PSM'de, 23 Ekim'de "Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton ve Marvin Sewell" CRR'de konser verecek.

Kadıköy'deki Moda Sahnesi, 24 Ekim'de Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft'un Erkan Oğur ile oluşturduğu "Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends" birlikteliğinin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Kuzey Afrikalı müzisyen Fela Kuti, Ebo Taylor ve Tony Allen'ın izinden giderek büyüleyici melodilerle ikonik sahnelerde konserler veren Kokoroko, 26 Ekim'de Babylon sahnesinde cazseverlerle buluşacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması "Pozitif" iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 17-27 Ekim tarihlerinde cazın farklı renklerini bir araya getirecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:24
  1. Akbank Caz Festivali
  2. Caz
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