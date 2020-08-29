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Korona Virüs 29 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

29 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 284 oldu. 1549 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 267 bin 64'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:55:00 - 2020-08-29 20:06:39
29 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ağustos "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 284'e yükseldi. 1549 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 267 bin 64'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 242 bin 812 oldu. Son 24 saatte 101 bin 414 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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