29 Ağustos 1923: İngiliz İşgal Güçlerinin İstanbul’dan Bir Parti ile Uğurlanması

Selahaddin Adil Paşa 13 Ağustos 1923 tarihinde Müttefik Generallerini ziyaret ederek Tahliye ve Teslim emrinin ayrıntıları hakkında görüşmeler yapmıştır. Selahaddin Adil Paşa’ya Erkanı Harbiye Reisi Baki Bey, ve Erkanı Harbiye-i Birinci Şube Müdürü Kemal Bey de katılmıştır. Tahliye ve Teslim işleri görüşülerek bir Tahliye Protokolü imzalanmıştır.





(Selahaddin Adil Paşa)

Anadolu’yu yakıp yıkan işte bu Yabancı İşgal Güçleriyle Dönemin yöneticileri bir çırpıda sarmaş dolaş olmuşlardı. Hatta ülkemizi işgal eden düşman kuvvetleri İstanbul’dan bir çay partisi ile uğurlanmıştı.





Selahattin Adil Paşa bu olayı şöyle anlatır: General Harrington tarafından İtilaf Devletleri orduları namına 29 Ağustos’ta Türk ordusu için Sumer Palas’ta bir çay ziyafeti verilerek İstanbul’daki askeri, sivil birçok kişi çağırılmış ve kumandanlıkça da 19 Eylül 1923’de Beykoz Parkında bir garden parti ile buna karşılık verilmişti. (Sarıbay,1982:424)





Her şeyi yeni baştan düzenleyip yeniden inşa edenler, Anadolu halkının birçok değerini devre dışı bırakırken, acılarını da bu kategoriye sokmakta bir mahzur görmemişlerdir.



29 Ağustos 1986: Kamuoyunda 'Fak-Fuk-Fon' olarak bilinen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı Teşvik Yasası, Meclis'te kabul edildi.



