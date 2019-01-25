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Şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kura sonuçları 

Şehit ve gazi yakını ile gazilerin kamuya atanmasına ilişkin kura çekilişleri gerçekleştirildi. Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kurası çekildi. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kura sonuçları nereden öğrenilecek?

25 Ocak 2019 Cuma 17:15
Şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kura sonuçları 

286 şehit ve gazi yakını ile gazinin atama kurası gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan törende, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kurası çekildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatan için korkusuzca mücadele ettiğini, tehlikenin üzerine yürüdüğünü vurguladı. Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kamuda istihdam hakkının kapsamını sürekli genişlettiklerini söyledi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin atamalarının 2016'dan itibaren sürekli yapılmaya başlandığını hatırlatan Koca, "2018 yılı sonu itibarıyla kamu kurumlarına yerleştirilen şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sayısı 40 bin 918'dir. Bugün kamu kurumlarına yerleştirilecek 286 kardeşimizle birlikte bu sayı 41 bin 204'e ulaşacaktır." diye konuştu.

Ahmet Koca, hak sahiplerinin 124'ünün öğretmen, 98'inin ortaöğretim, 29'unun ön lisans, 35'inin lisans mezunu, 96'sının kadın, 190'ının da erkek olduğunu kaydetti. Koca, ataması yapılacaklara iş hayatlarında başarılar diledi. Bakan Yardımcısı Koca, daha sonra 286 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarına ilişkin kura çekimini başlattı. Şehit ve gazi yakınları ve gazilerin görev yerlerinin belirlendiği törene katılanların duygulandığı görüldü.

Atama sonuçları için tıklayınız

Hangi kadroya ne kadar kişi atandı?

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 580 istihdam hakkı sahibinden;

-110’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, sosyolog, psikolog, programcı, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

-186’sının memur unvanlı kadrolara,

-266’sının hizmetli unvanlı kadrolara, 

-18 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 358’si erkek, 222’si kadındır. Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 

- 21’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 33’ü üniversite, olmak üzere toplam sayısı 54’tür.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:15
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