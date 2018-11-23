0553 313 94 23

285 gram doğmuştu, tedaviyle 4 kilo 160 grama ulaştı

Şırnak'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'da bir özel hastaneye getirilen Elçin bebek, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 gram ağırlığına ulaştıktan sonra ailesine teslim edildi. Elçin bebeğin, Türkiye'de bu ağırlıkta hayata tutunan ilk, dünyada ise 3-4 bebekten biri olduğu kaydedildi.

23 Kasım 2018 Cuma 18:49
285 gram doğmuştu, tedaviyle 4 kilo 160 grama ulaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 ay önce Bişenk-Ebubekir İnal çiftinin 285 gram olarak doğan kız bebeği Elçin İnal, tedavi için getirildiği özel bir hastanede hayata tutundu.

Elçin bebeğin sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hastane Başhekimi Dr. Haluk Aygüler, böyle bir vakada bebeğin hayata tutunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hastanemiz yenidoğan ünitesiyle bölgeye hizmet veriyor. Böyle bir vakanın taburcu olması bize mutluluk verdi. Başta doktorumuz Yusuf Bey olmak üzere yenidoğan ünitesindeki tüm personele teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Bu bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum'

İnal bebeğin tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale ise, "İnal bebek bize geldiğinde ultrasonları ve kalp yapısı normaldi. Beyninde de herhangi bir kanama yoktu. Bu ağırlıktaki bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum. Yeni doğan ünitemizde uyguladığımız tedaviler sonrası bebeğimiz iyi noktaya geldi. Yaptığımız kontrollerde sadece gözünde 'rop' denilen rahatsızlık belirlendi. Ancak enjeksiyonla müdahalede bulunduk. Yaklaşık 8 aylık tedavi sürecinin ardından bebeği 4 kilo 160 gram olarak ailesine teslim ettik. Tabii bu durum sadece benim değil, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm arkadaşlarımızın başarısıdır. Ülkemizde bu ağırlıkta yaşama tutunan ilk bebek Elçin İnal oldu. Dünya literatüründe yaptığım araştırmalarda da bu durumda sadece 3-4 bebeğin olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:49
  1. Şırnak
  2. Elçin İnal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bilecik adayı kim?
    1. AK Parti Bilecik adayı kim?
    2. Hakkari'de PKK'ya ait uyuşturucu ele..
    3. Elmanın faydalarını biliyor musunuz?
    4. Irak'ta DEAŞ hedeflerine hava..
    5. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    6. Trabzonsporlu Onazi'nin sağlık durumu
    7. Eski evlerde eski hayatlar
    8. Bulgaristan'da Başmüftülük Vakfına ait..
    9. Borussia Dortmund, Alcacer'in..
    10. Ayvanın her şeyi şifa!
    11. 2 kişiyi yaraladıktan sonra polise..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    14. Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!
    15. O ülkeler Filistin'i sırtından..
    16. Tandır çorbası tarifi
    17. AK Parti Artvin belediye başkan adayı..
    18. Robert Prosinecki ameliyat edildi
    19. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik
    20. Sufîlerde sofra adabı
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular