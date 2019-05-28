28.05.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاَق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۜ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ

"Namazı kılın, zekâtı verin.

Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz.

Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür."

(Bakara Suresi, ayet:110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Hayvanların hakkına riayet etmeyen bir kimse, kıyamet günü boynunda/omuzunda böğüren bir deve veya meleyen bir koyun taşıdığı halde yanıma gelip de 'Ya Muhammed! (Bana yardım et)' demesin.

Çünkü ben ona: ‘Senin için (bugün) hiçbir şey yapamayacağım.’ Derim...”

(Buhari, Zekat, 3)