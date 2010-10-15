280 bomba kayıp

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e verdiği 15 saatlik ifadede JİTEM ve faili meçhul cinayetlere ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan emekli Albay Arif Doğan’a ait Çavuşbaşı’ndaki depoda bulunduğu söylenen askeri sandıklar ve 280 el bombası sırra kadem bastı.



JANDARMA YALANLADI



JİTEM’in kurucularından emekli Albay Arif Doğan’ın depo olarak kullandığı Çavuşbaşı köyü, Çengeldere Mahallesi’ndeki emlak dükkanına 2008 yılında jandarma tarafından baskın yapılmıştı. İhbar üzerine yapılan aramada askeri sandıklar içinde 280 el bombası, 3 adet kalaşnikof, 1 adet kanas suikast silahı, kasalar içinde mermi, JİTEM arşivi diye tabir edilen kozmik nitelikte belgeler ele geçirildiği belirtilmişti. Bu durum basında manşetlerde yer edinmişti. O dönem jandarma, haberleri hiçbir şekilde yalanlamamıştı. Arif Doğan’ın sorgusu sonrası jandarma tarafından Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e gönderilen yazıda ise 156 Jandarma İmdat hattına yapılan ihbarla başlatılan operasyonda, suç teşkil edecek herhangi bir askeri mühimmat bulunmadığı ifade ediliyor.



DOĞAN’IN DEPOSUNUN MÜLK SAHİPLERİ OLAYI DOĞRULADI



Arif Doğan’ın depo olarak kullandığı dükkanının mülk sahipleri ise Anadolu’da Vakit gazetesine muamma ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Arif Doğan’ın kiraladığı deponun sahibi İslâm Öztürk’ün babası İlyas Öztürk, söz konusu askerî sandıkların 7 yıl önce emlakçı dükkanının yanındaki dükkana, kendileriyle ev bakmak için geldiğinde tanışan emekli Albay Arif Doğan tarafından bırakıldığını söylemişti. İlyas Öztürk, “Doğan dükkanı kiraladı. Sandıkları askerî araçla Jandarma erleri getirip dükkana bıraktılar. Hiç şüphelenmedik. Yalnız sandıklar çok ağırdı. Birkaçının ağzını açıp bize ‘Dosyalar var’ demişti. Emekli Albay olunca böyle bir şey hiç aklımıza gelmedi. Bizim Türk milleti asker-polis olunca güveniyor insanlara” demişti.



MÜHİMMAT YALOVA JANDARMA’DAN



“Ergenekon’un Çöküşü” ve “Kod Adı Darbe” isimli kitaplarıyla tanınan gazeteci yazar Zihni Çakır ise emekli Albay Arif Doğan’ın bombaları görev yaptığı Yalova’dan 5 valiz içinde Çavuşbaşı’na gönderdiğini belirtti. Çakır, Doğan’ın Yalova Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde, bomba ve silahları bir astsubay nezaretinde 5 büyük valiz ve 2 büyük koli içinde depoya ulaştırdığını açıkladı. Arif Doğan’a ait olduğu söylenen silahlar ve dökümanlara ilişkin bilgiler veren Çakır, Arif Doğan’ın Yalova Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde, Yalova Merkez Karakol Komutanı olan bir astsubaya 5 adet büyük bavul ve 2 adet büyük koli teslim ederek İstanbul Çavuşbaşı’ndaki bir adrese götürmesini istediğini, Astsubayın götürdüğü 5 adet bavulun içinde el bombaları ve koliler içinde de bazıları altın kaplama olmak üzere çeşitli çap ve markada silahlar ile bunlara ait mühimmat bulunduğunu iddia etti. Çakır, Arif Doğan’ın kaybolan bombaları ile ilgili olarak, dönemdeki Jandarma Bölge Komutanı Nuri Güneş ve Yardımcısı Fehmi Altınbilek’in sorgulanması gerektiğini söyledi.