280 bin çiçek toprakla buluşuyor Sivas Belediyesi park ve bahçelerde 280 bin çiçeği toprakla buluşturuyor.

Sivas Belediyesi park ve bahçelerde 280 bin çiçeği toprakla buluşturuyor.

Çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi park ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler,özenle ektiği çiçeklerle Sivaslılara görsel ziyaret sunuyor.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve Başkan Yardımcısı Levent Olgun, şehrin farklı bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Topgül, “Sivas Belediyesi olarak 280 bin adet yaz çiçeği temin ettik. Bu çiçeklerin 3’te 2’sini saksılarımızla buluşturduk. Bu çalışmalarımızda emek veren ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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