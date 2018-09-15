280 bin aday daha hayallerine kavuşabilir! Üniversiteli olmak için son fırsat

YKS tercih sayısal verilerine göre açıklanan 128 bin boş kontenjanın ardından, kayıt hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 152 bin adayla birlikte ilan edilen boş kontenjan sayısı 280 bini buldu. Dün başlayan ek yerleştirme başvuru süreci 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Başvuru ücretleri 15 Türk Lirası olarak açıklanırken, son ücret ödeme tarihi 21 Eylül 2018 saat 23:59 olarak açıklandı.

SAYININ ARTMASI BOŞTAKİLERE FIRSAT OLDU

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Devlet üniversiteleri (önlisans) kontenjan sayısı 279 bin 231, yerleşen öğrenci sayısı 257 bin 235, devlet üniversiteleri önlisans boş kontenjan 21 bin 996. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 80 bin 103.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TANITIMA ODAKLANDI

Vakıf üniversiteleri lisans kontenjan 85 bin 722 olarak açıklanırken, yerleşen öğrenci sayısı 62 bin 191. Vakıf üniversiteleri lisans boş kontenjan 23 bin 53 olarak sayısal veriler sayfasında açıklandı. Vakıf üniversiteleri önlisans kontenjan 70 bin 785 kişi içerisinde yerleşen öğrenci sayısı 56 bin 377 olarak belirlendi. Vakıf üniversiteleri önlisans boş kontenjan sayısı 14 bin 408. Vakıf üniversitelerinde lisans ve ön lisans boş kontenjan sayısı 37 bin 939. Üniversiteler kısa takvim aralığında tanıtıma odaklandı.

KKTC’DE UMUTLAR YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN

K.K.T.C üniversiteleri lisans kontenjan 13 bin 38 kişi içerisinde 5 bin 833 kişi üniversiteye girerken, K.K.T.C üniversiteleri lisans boş kontenjan sayısı 7 bin 205 olarak açıklandı. K.K.T.C üniversiteleri önlisans kontenjan sayısı 4 bin 763 olarak açıklanırken, önlisans olarak üniversiteye giren kişi sayısı 2 bin 345. K.K.T.C üniversiteleri lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 9 bin 623.

YKS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra henüz bir fakülteye yerleşememiş öğrenciler tarafından ek tercih zamanı araştırılmaya başlandı. Adaylar ek tercihlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirerek yerleşmek istediği fakülteye girebilme şanslarını yakalayacaklar.

2018-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZUNDA NELER VAR?

l Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

l Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

l Ortaöğretimdeki Alanlar İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

l Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

l Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları

l Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

ÖRGÜN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJANLARI VE YERLEŞEN ADAY SAYILARI