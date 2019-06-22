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28 ülke Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurdu

Yeni Avrupa Birliği Komisyonu başkanını seçmek için Brüksel’de toplanan 28 AB ülkesinin liderleri, Akdeniz’de hakkını sahip çıkan Türkiye’ye yaptırım tehditleri savurdu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
28 ülke Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurdu

Brüksel’de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları GKRY ve Yunanistan’ın baskıları sonucu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

Akşam'da yer alan habere göre; ana gündem maddesi yeni AB Komisyonu Başkanı'nın seçilmesi olan ilk günkü oturumun ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri “yasadışı” olarak nitelendirildi.

Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi’nin, Komisyon’a “gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma” davetinde bulunacağı vurgulandı.

Gider ayak tehdit

Yakında AB komisyonu başkanlığını bırakacak olan Jean-Claude Juncker ise, “Kıbrıs (GKRY) ile tam dayanışma halindeyiz. Türkiye’nin Kıbrıs’a ait sularda yaptığı şey, kabul edilemez. Komisyonun alacağı tedbirler hafif olmayacak” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde ısrarcı olması durumunda sonuçlarla karşılaşacağını söyledi Çipras, her zamanki ılımlı üslubundan farklı olarak daha saldırgan bir tavır tıkanarak konuştu.

Çipras, “Türkiye’nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan’la ilişkilerinde değil, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
  1. fransa
  2. ab
  3. italya
  4. Türkiye
  5. yunanistan
  6. İspanya
  7. kktc
  8. portekiz
  9. yavuz
  10. malta
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  12. jean-claude juncker
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  15. Med7
  16. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • FURKANFURKAN1 sa önce
    Dış politikada sıfır sorun diye başladık, sıfır değil her tarafımız SIRF SORUN oldu. Bizim hiç hatamız yok mu?Mısır'la niye kavgalıyız? Sanki bütün Arap ülkelerinde demokrasi var da bizim bir derdimiz Mısır kaldı. Suriye ile ne derdimiz vardı da işlerine karıştık? Hem başımız derde girdi hem de nur topu gibi 5 milyon Suriyelimiz oldu. 3-5 yıl önce can ciğer kuzu sarmasıydık Esad ile. İrak'la kavga ettik Kürt yönetimi ile iyi geçinelim diye. Bütün arap ülkelerini karşımıza aldık. Etrafımızda dost kalmadığı için Yunanistan kafa kaldırdı adaların üstüne oturdu. Rusya'nın eline kaldık sanki çok matah gibi. O Rusya hala PKK'yı terör örgütü kabul etmiyor. Suriyede de altımızı oyuyor. Gürcistan dostumuzdu onlar da Rusya ile kavgalılar biz arada kaldık. Ukrayna da aynı şekilde. Dostumuz Katar bile uçağı kakaladı bize şu parasız zamanımızda. Kala kala Kürt yönetimine kaldık. Adamları karşı çıktığımız Kürt bayrakları ile karşılıyoruz.Nereden bakarsanız bakın dış politikamız dökülüyor.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    BU 28 RAKAMI BANA SADDAMI DEVİRİP ÖLDÜREN, IRAKI YIKAN 28 ÜLKEYİ HATIRLATTI. LAKİN BU 28 ÜLKE FARKLI! AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ. NETİCEDE BU EMPERYALİSTLER SİYONİSTLER, BİR MÜSLÜMAN ÜLKEYE SALDIRACAKLARSA! HEPBERABER HAREKET EDİYORLAR! AMERİKA TEK BAŞINA HİÇBİR ÜLKEYE OPERASYON YAPAMAZ. EN BAŞTA İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA YI YANINA ALIYOR! SONRA SALDIRIYOR. ŞİMDİ BİZE KARŞI İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR. BU YÜZDEN BİZİM A PLANIMIZ, ARALARINA ÇOMAK SOKMAK OLMALI!!! B PLANIMIZ HEPSİNİ AKDENİZ VE EGE DENİZİNE GÖMELİM, ÇANAKKALE BOĞAZINA GELEMEDEN GÖMMEMİZ ŞART.
  • ahmetahmet1 sa önce
    mevcut haliyle degerlerini kaybetmis ve ortacag karanligina-irkciligina geri donen AB= ISLAM/TURKIYE DUSMANI YOBAZ HRISTIYAN BIRLIGI... korsan rumlari devlet kabul ederek uye yapan, gurcistan, eski sovyet bloku devletleri bulgaristan, romanya vs yi uye kabul edip 60 yildir bize sahtekarlik yapanlar dost degil dusmandir
  • Bükücü Bükücü 1 sa önce
    Hadi reis alın atınıızı  alayınızın tımarı deme zamanı geldi
  • HarunHarun1 sa önce
    Avrupa kaybetmeyecek mi? Sadece Türkiye'mi zarar görecek?
  • kamil kemaldrrrkamil kemaldrrr1 sa önce
    Medeniyet (!)dediğin tek dişi kalmış ahlaksız canavar:)
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu1 sa önce
    Türkiyanin yerli işbirlikçi projeleri bu duruma söyleyeceğiniz bir söz yokmu!!.
  • CanerCaner1 sa önce
    Acın kapıları butun multecileri salın avrupaya o zaman gorsun bu asaglık hırsız ilkeler
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Topunuz gelin haçlı artıkları!

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